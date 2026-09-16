Cinco pessoas foram presas em Goiás e São Paulo nesta terça-feira (15) suspeitas de usar empresas e associações ligadas à cannabis medicinal para vender e enviar maconha pelos Correios para diferentes regiões do Brasil, principalmente Goiás, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO). A Operação Cannabis Faria Lima também bloqueou R$ 4 milhões em bens e cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Bahia e Paraná (veja o vídeo acima).\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas. Segundo a PC, eles são investigados, em tese, por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.\nA investigação começou após os Correios apreenderem uma encomenda destinada a Catalão, no Sudeste goiano. O pacote tinha produtos anunciados como “OG Kush” e “Strawberry Kush”, mas a perícia identificou o material como maconha.