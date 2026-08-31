Um protesto do grupo Goiânia Verde, realizado na manhã de ontem, pediu que a Prefeitura de Goiânia desista da supressão de duas gameleiras localizadas na Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no setor Oeste, condenadas pelo último laudo técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). A comoção contou com a presença de vários moradores da capital.\nUm dos organizadores da manifestação, Luiz Gonzaga Lopes Filho, de 52 anos, afirma que qualquer um que olhar para as gameleiras percebe que elas não estão condenadas, e sim que estão em perfeito estado e só precisam de manutenção. “A maioria dos moradores do entorno da praça é contra o corte e sabe que o verdadeiro caminho é o cuidado constante. Além de exuberantes, elas têm um valor sentimental enorme”, afirma Luiz.