-Aposta na mega (1.3356982)\nO grupo de Cachoeira Dourada que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada teria acertado as seis dezenas da cartela se tivesse repetido a aposta feita em 2024. Segundo o sargento da Polícia Militar (PM), Glaciel Andrade, o sentimento é de que poderiam ter tentado se esforçar mais.\n“Quando você vai para luta com 800 pessoas é uma coisa né? Mas hoje nosso grupo já está chegando a quase 10 mil pessoas. Já estamos com 12 grupos abertos, então isso faz com que a nossa expectativa para o próximo ano seja muito maior”, afirma.\nNo vídeo divulgado por Glaciel Andrade, o organizador dos bolões mostra o volante que ficou de fora. Nas imagens é possível ver que a aposta foi registrada para o concurso 2810 no dia 26 de dezembro de 2024, às 10h57. Nela, há 20 dezenas. Entre elas estão 09-13-21-32-33-59, exatamente as que foram sorteadas pela Caixa Econômica no dia 1º de janeiro deste ano.