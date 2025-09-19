Investigados responderão por crimes contra a economia popular, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes tributários (Divulgação/ Polícia Civil)\nUm homem e duas mulheres suspeitos de integrar um grupo que movimentou R$ 800 mil com rifas ilegais foram presos, em Porangatu, na região norte do estado. Segundo a polícia, a quadrilha teve um lucro estimado em R$ 1,5 milhão. Os policiais apreenderam munições, quatro armas de fogo, celulares, documentos e mídias digitais, que serão enviadas para perícia. A segunda fase da Operação Cota Marcada aconteceu nesta quinta-feira (18) na empresa investigada e na casa dos suspeitos.\nA reportagem não encontrou a defesa dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nÀ reportagem, Hermison Victor Sampaio, delegado responsável pelo caso, informou que o grupo suspeito travava os números sorteados e vendia aos participantes, impossibilitando que houvesse ganhadores. As investigações indicam que os sorteios aconteciam sem autorização e com manipulação de resultados.