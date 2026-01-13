Vários chips telefônicos, celulares, computadores e veículos foram apreendidos (Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Sul)\nUm grupo suspeito de aplicar golpes de falsos investimentos, que causaram prejuízo de mais de R$ 7 milhões, foi alvo da Operação Mirage da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) nesta terça-feira (13). A ação cumpriu 125 ordens judiciais em Goiás e São Paulo e prendeu três pessoas e vários chips telefônicos, celulares, computadores e veículos foram apreendidos. Diante disso, a polícia constatou a prática de estelionato com fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nA polícia chegou ao grupo por meio de uma denúncia em maio de 2025, momento em que uma vítima perdeu um valor superior a R$ 4,3 milhões. Segundo a vítima, ela foi enganada por uma empresa de consultoria especializada em investimentos. Durante as investigações, a polícia constatou outras 40 vítimas em todo o Brasil.