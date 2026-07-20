-praia_araguaia_daqui.mp4 (1.3435046)\nUm grupo que viajou para o Rio Araguaia viralizou nas redes sociais com vídeo mostrando um treino de musculação em acampamento. “Você vai para o Araguaia, mas não perde o foco”, diz a publicação. A imagem mostra um grupo de mulheres realizando agachamentos com pesos de musculação, em cima de tapetes estendidos sob a areia da praia do Araguaia.\nA atividade foi proposta pelo treinador físico Leonardo Pereira Pimenta, que informou que trabalha com exercícios físicos há 14 anos. “Sou professor e dou aula lá todos os anos no acampamento ilha do Sol”, contou à reportagem.\nNoivo chega de canoa a casamento às margens de represa no TO e surpreende convidados\nAvião carregado com droga faz pouso forçado em fazenda de Goiás\nSegundo ele, muitos turistas gostam de se manter em forma mesmo durante as férias, para não perder o foco nos treinos. “Todo ano a gente faz esse tipo de treino no acampamento e as postagens e esse foi um dos que viralizaram muito”, disse em entrevista ao DAQUI.