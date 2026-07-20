-pesca_wesley_araguaia.mp4 (1.3435071)\nA emoção de fisgar um peixe gigante nas águas do Rio Araguaia continua sendo o principal combustível para quem vive do turismo de pesca em Goiás. Pelo segundo ano consecutivo, Wesley Silva, um guia de pesca da Região da Viúva, no Norte Goiano, celebrou a captura de mais uma piraíba de grande porte. Após minutos de um embate técnico que exige habilidade do pescador e cuidado rigoroso com o animal, o momento foi registrado antes de ser devolvido para as águas do rio.\nAo DAQUI, o guia de pesca, Wesley da Silva, contou que, apesar de o peixe não poder ser consumido no estado, foi uma grande emoção pescar por dois anos consecutivos. De acordo com o pescador, a piraíba é única.\nNa mesma região, no ano passado, nós pegamos uma de 2,16 cm e outra de 2,05 cm. Já as de 1,80 e 1,90 pegamos bastante', contou o pescador.