-VÍDEO DAQUI: Guia de pesca fisga jaú de cerca de 1,5 metro nos cânions do Rio Araguaia (1.3453822)\nUm jaú de aproximadamente 1,5 metro foi fisgado durante uma pescaria nos cânions do Rio Araguaia, em Baliza, no sudoeste de Goiás. O peixe foi capturado no dia 1º de setembro, durante uma pescaria esportiva que durou dois dias, e devolvido ao rio após ser fotografado. O guia de pesca Leandro Rodrigues Ferreira, de 39 anos, realizou a captura com mais dois pescadores.\nAo DAQUI, Leandro contou que o peixe tinha sido medido inicialmente com 1,45 metro, mas a medição foi prejudicada pelo tamanho e pelo peso do animal.\nDe acordo com o guia, a captura não foi simples. Assim que foi fisgado, o jaú tomou linha e seguiu em direção às pedras. Os pescadores precisaram soltar o barco e acompanhar o animal pela corredeira para tentar retirá-lo dos locais onde havia se escondido.