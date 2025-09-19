-VÍDEO (1.3314648)\nUm grande grupo de tartarugas foi visto por um guia turístico às margens do Rio Araguaia movendo-se em direção à areia. Identificado como Mozar Gomes dos Santos, o guia estava navegando pelo rio quando viu as tartarugas se moverem em direção à areia, em Bandeirantes, no município de Nova Crixás, localizado na região norte de Goiás.\nDe acordo com o secretário de turismo da cidade, Bruno Ramos, as tartarugas fizeram este movimento porque estão no período de desova.”O Rio Araguaia é um rio de bastante diversidade de animais, mas não é comum isso, fato raro”, afirma o secretário. As imagens foram gravadas no dia 14 deste mês.\nCasal encontra onça em estrada de Rio Verde; vídeo\nLei que protege animais\nPavão é resgatado dentro de shopping em Palmas\nNo vídeo, o guia turístico mostra a quantidade rara de tartarugas indo para a superfície e se impressiona com a cena. “Olha o tanto de tartaruga saindo para botar. Você não tem noção do tanto. Olha! Cê tá doido…”