A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) registrou, por meio do monitoramento do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), um tremor de terra de 2,8 de magnitude na região de Gurupi, no sul do estado. O abalo sísmico ocorreu às 0h42 desta quinta-feira (21).\nO monitoramento do fenômeno é coordenado pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). De acordo com os órgãos técnicos, o sismo foi analisado detalhadamente pelas estações que compõem a rede nacional.\nApesar do registro técnico realizado pelos equipamentos, não houve relatos de moradores que tenham sentido o tremor, tampouco registro de danos estruturais em edificações na região.\nTocantinense que começou estudos com livros achados no lixo conquista mestrado na França e fala cinco idiomas