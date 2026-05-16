-VÍDEO DAQUI: Gusttavo Lima vende cavalo por R$ 1,1 milhão e doa para o hospital de câncer em Goiás (1.3410885)\nO cantor Gusttavo Lima doou R$ 1,1 milhão para o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) após vender um cavalo de seu próprio haras durante um leilão de luxo em Nazário, na região oeste de Goiás. O gesto solidário foi divulgado pelo próprio artista em suas redes sociais (assista acima).\nPoder tirar alguns lotes e alguns animais diferentes para fazer o bem é maravilhoso. Toda a renda desse animal será revertida ao Cora, que a gente participou desde a fundação até a entrega”, disse o cantor.\nCavaleiro fica ferido e cavalo morre após acidente na GO-330\nGuia de rastreabilidade bovina é lançado no TO; saiba como se cadastrar\nGoianos encontram espécie rara conhecida como 'peixe do fim do mundo' na Irlanda; vídeo