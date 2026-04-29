Pisão aconteceu no Paraguai (Divulgação/SSP)\nUm homem foi preso, nesta quarta-feira (29), suspeito de ser o principal líder de um esquema de captura e uso indevido de credenciais de acesso a sistemas de segurança pública. A Polícia Civil do Tocantins realizou a prisão no Paraguai e a ação foi conduzida pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (6ª DEIC).\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JORNAL não conseguiu contato com a defesa. O Homem, morador de Paranavaí (PR), tentou fugir atravessando a fronteira ao perceber que estava sendo investigado, mas foi capturado pelas autoridades paraguaias e entregue à Polícia Federal do Brasil.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois endereços do investigado foram alvo de buscas, sendo apreendido um computador utilizado nos crimes e uma arma de fogo calibre 9mm em sua empresa. Conforme a SSP, o suspeito atuava desde 2024 na obtenção de credenciais de policiais civis do Tocantins, utilizando campanhas de phishing, técnica de engenharia social utilizada para enganar usuários e obter dados de acesso.