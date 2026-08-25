-VÍDEO DAQUI: Halo solar: círculo de luz ao redor do Sol chama a atenção em Goiás (1.3448710)\nUm círculo de luz abraçou o Sol e chamou a atenção de moradores em diferentes cidades de Goiás nesta terça-feira (25). Registros feitos em Rio Verde, Jataí, Cidade de Goiás, Anicuns, Iporá e outros municípios mostram o halo solar, fenômeno óptico que colore o céu ao redor do astro.\nImagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o globo solar cercado por um anel luminoso, que se destaca no céu (assista acima).\nConforme o meteorologista André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fenômeno foi favorecido pelo avanço da umidade vinda da Região Norte do país em direção ao Brasil Central, associado às altas temperaturas.\nEssa nebulosidade contínua, combinada com o calor, favorece a formação de nuvens que contêm cristais de gelo. Os raios solares, ao passar por esses cristais, fazem o efeito de um prisma, gerando esse arco em torno do Sol. É um efeito óptico semelhante ao do arco-íris”, explicou Amorim.