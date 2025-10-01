Helicóptero, carrões e passeio no deserto: veja vida de luxo de goiana extraditada de Portugal (Reprodução/TV Anhanguera)\nFrancielly de Paiva, suspeita de integrar uma organização criminosa, mostrava uma vida de luxo nas redes sociais. Em diversas fotos, a goiana aparece com helicóptero, carros de luxo e em passeios no deserto. Ela é suspeita de lavar dinheiro ilícito em um ano e foi extraditada de Portugal para Goiás.\nEla é investigada na operação da Polícia Civil “Fluxo oculto”, que cumpriu dez mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão domiciliar em cidades de Goiás e Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (30). Ao g1, o delegado do caso, da Delegacia de Polícia de Mineiros, Marcos Gomes, informou que outros cinco suspeitos estão foragidos.\nO g1 não conseguiu contato com a defesa deles e da goiana extraditada até a última atualização desta reportagem. Em 2024, Francielly negou as acusações feitas pela investigação da Polícia Civil, na Operação Portokali, na época. Em um vídeo postado nas redes sociais como pronunciamento, ela afirmou que trabalha com venda de conteúdos adultos e que nunca teve envolvimento com os crimes citados (veja abaixo).