Moradores de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (12) com a aterrissagem de um helicóptero da Polícia Militar em plena via pública. A ação, que assustou quem passava pelo local, fez parte de uma operação para abordar um carro suspeito de ter a placa adulterada, segundo informou a corporação.
Imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o momento em que a aeronave pousa entre as avenidas Manoel Monteiro e Raimundo de Aquino, no centro da cidade.
Conforme a PM, equipes da corporação receberam a informação de que um Honda Civic estaria circulando com a placa parcialmente coberta por fita isolante. Nas gravações, é possível ver um policial descendo do helicóptero e seguindo a pé em direção ao veículo suspeito.