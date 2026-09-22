-DAQUI_Rick_Voo_220926 (1.3458956)\nO helicóptero modelo Bell 430 que desapareceu com o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21), transporta até sete passageiros e vale cerca de R$ 10 milhões no mercado internacional.\nEsse valor, no entanto, é porque ele é usado e já saiu de linha em 2010. Um novo, da mesma fabricante, a americana Bell Helicopter Textron, custa em média R$ 51 milhões.\nDe acordo com empresas que negociam o modelo, o valor varia de R$ 3 milhões a R$ 12 milhões, dependendo do ano de fabricação, da configuração da cabine e das horas de voo das turbinas.\nO Bell 430 é uma versão moderna do Bell 222, que ficou famoso na década de 1980 no seriado de TV "Águia de Fogo".\nAeronave com Rick, da dupla com Renner, perde sinal durante vôo\nVeja como foi decolagem e pouso de emergência de avião com 180 pessoas