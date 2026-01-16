-VÍDEO (1.3362434)\nUm helicóptero tombou, na manhã desta sexta-feira (16), no telhado de um frigorífico no Setor Sul, em Goiânia. Um vídeo enviado ao POPULAR mostra a aeronave inclinada com a cauda para fora do heliponto, e mais três pessoas no local. Conforme o relato de um morador que flagrou a cena, o helicóptero caiu e um homem saiu mancando (veja o vídeo acima).\nO dono do Frigorífico Goiás, Leandro Batista da Nóbrega, onde houve o fato, disse à repórter do g1, Rafaella Barros que não foi um acidente: "Estamos fazendo uma campanha de marketing".\nO incidente aconteceu na Avenida Jamel Cecílio, por volta das 10h30, conforme relato de testemunhas no local. Uma foto enviada por um colaborador de um estacionamento mostra a aeronave sendo guinchada (veja abaixo).\nO POPULAR procurou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (FAB), mas todos disseram que não foram acionados.