À esquerda, Henrique no hospital. À direita, registro do show da dupla em Pernambuco (Reprodução/Instagram de Juliano e Reprodução/Instagram de Henrique e Juliano)\nO cantor Henrique, da dupla com Juliano, que passou por uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores durante um show em Pernambuco, ficará em casa de repouso até dia 8 de julho, de acordo com a assessoria. Após isso, a expectativa da assessoria é de que a agenda de shows da dupla siga normalmente.\nEm nota enviada ao DAQUI, a assessoria destacou que o procedimento realizado foi uma herniorrafia inguinal bilateral, uma cirurgia para corrigir hérnias na região da virilha em ambos os lados do corpo.\nDevido ao estado de saúde do artista, os shows da dupla que seriam realizados em 3 de julho, em Porto Velho (RO), na Villa Privilege, e em 4 de julho, em Ji-Paraná RO), na ExpoJipa 45 anos, foram cancelados.