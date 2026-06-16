A dupla sertaneja tocantinense Henrique & Juliano surpreendeu fãs ao marcar presença na inauguração da Arena JP Ranch, no município de Trombas, norte de Goiás. Os artistas participaram da programação da vaquejada chamaram a atenção do público e nas redes sociais. Além de prestigiar a festa, Henrique chegou a entrar na arena e disputar provas da competição, enquanto fãs registravam fotos e vídeos dos irmãos durante a passagem pelo local.\nSegundo João Pedro Gomes, organizador do evento, a participação da dupla não estava confirmada. "Foi meio que uma surpresa. Falaram que poderiam vir, mas não deram certeza. Abrilhantou ainda mais nossa inauguração", contou. De acordo com ele, os artistas chegaram ao evento no domingo (7). Durante a programação, Henrique participou das disputas de vaquejada e entrou na arena acompanhado do irmão Juliano e do pai, Édson Reis. De acordo com o organizador, Henrique discursou para o público, agradeceu pela recepção e prometeu retornar na próxima edição do evento.