Carros de luxo estarão disponíveis em um leilão que será realizado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) a partir da próxima segunda-feira (22). Há mais de 450 veículos apreendidos, entre carros e motos. Entre os modelos haverá, por exemplo, Toyota Hillux e Land Rover Discovery. Os lances mínimos variam de acordo com cada modelo, mas, considerando-se todos os 113 veículos aptos à circulação, eles partirão de R$ 600 para automóveis e de R$ 700 para motocicletas.\nDe acordo com o TJ-GO, os interessados poderão avaliar os lotes presencialmente, em pátios de várias cidades de Goiás, nas próximas quarta-feira (17) e quinta-feira (18). Os detalhes de cada veículo já estão disponíveis no site do leiloeiro e todas as regras do leilão estão descritas no edital.\nBezerra avaliada em R$ 1 milhão e touro premiado estão entre atrações de feira em Goiânia