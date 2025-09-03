-Confronto PM (1.3307742)\nUm homem suspeito de tráfico de drogas morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM) em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a PM, ele dirigia uma caminhonete furtada na GO-020 e reagiu a uma tentativa de abordagem feita por uma equipe do Choque, atirando contra a viatura. Durante a perseguição, o motorista abandonou o carro em uma estrada de terra e fugiu para uma área de mata (assista acima).\nO caso aconteceu nessa terça-feira (2). As imagens mostram que o suspeito para a caminhonete vermelha no meio da estrada, sai do veículo e corre. Em seguida, chega uma viatura do Choque. Equipes equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e da Polícia Federal (PF) também participaram da ocorrência.\nConforme o capitão Winícius, da Rotam, ao ser localizado, o homem desobedeceu aos policiais e começou a atirar. “Foi realizado o revide a essa injusta agressão, sendo o autor atingido e desarmado. E foi acionado o socorro médico, mas o indivíduo não resistiu aos ferimentos”, explicou o militar.