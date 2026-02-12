-VÍDEO (1.3373597)\nUm homem arrastou e jogou pit bull morto na porta de um comércio em Mineiros, no Sudoeste do estado. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o homem jogando o cachorro no local. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o crime será investigado como maus-tratos (veja vídeo acima).\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na última terça-feira (3). Segundo apurado pelo g1 Goiás, a polícia informou que o animal pode ter morrido a pauladas ou ter sido baleado.\nConforme relatado pelo pai do suspeito ao delegado do caso, Marcos Oliveira, o filho matou o pit bull a pauladas porque ele teria atacado a neta. No entanto, as testemunhas ouvidas informaram que ele foi morto a tiros. Para a TV Anhanguera, o pai do suspeito ainda disse que o pit bull costumava fugir e tinha atacado os cachorros do suspeito.