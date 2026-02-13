Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (12), em Palmas. Segundo informações da Polícia Militar, o confronto aconteceu durante um patrulhamento da Força Tática. Com o homem, foram encontrados tabletes de maconha e cocaína, além de um revólver.\nO homem que morreu foi identificado como Jhonatan Arruda de Souza, de 23 anos. O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com parentes ou representantes dele.\nDe acordo com o relatório, a equipe policial visualizou dois homens na Avenida A, no setor Jardim Aeroporto. Um deles estava sentado em uma motocicleta Honda Bros vermelha e o outro em pé ao lado do veículo.\nAo perceberem a aproximação da viatura, o homem que estava a pé fugiu em direção a uma área verde portando uma arma de fogo, segundo a PM.\nSimultaneamente, o suspeito que estava na motocicleta teria desembarcado e efetuado disparos contra os policiais. A guarnição revidou e o atingiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local.