O Tribunal do Júri da Comarca de Itaguatins condenou Luciano Vieira de Sousa e Jailton Costa de Alencar pelo assassinato e pela ocultação do cadáver de Maicon Wanderson dos Santos Costa. A sentença, proferida na última quarta-feira (20) pela juíza Nely Alves da Cruz, fixou a pena de cada réu em 17 anos e 4 meses de reclusão.\nA reportagem tentou contato com os advogados de Luciano Vieira de Sousa pelos números que constam no Cadastro Nacional de Advogados (CNA), mas não teve êxito. A Defensoria Pública do Estado, responsável pela defesa de Jailton Costa de Alencar, recebeu solicitação de nota e o JORNAL aguarda o retorno.\nO crime aconteceu em abril de 2017, no município de São Miguel do Tocantins. Segundo os autos, o homicídio teve como motivação o conflito entre facções criminosas rivais. Na ocasião, os réus e um adolescente atraíram a vítima até a localidade de Brejo do Cazuza sob o pretexto de realizar uma capina. No local, Maicon Wanderson recebeu um tiro no pescoço enquanto caminhava de costas, além de diversos golpes de faca. A Polícia Militar encontrou a ossada da vítima meses depois, enterrada em uma cova rasa. Conforme o laudo pericial da ossada, Maicon possuía menos de 30 anos de idade.