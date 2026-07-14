O ex-marido que confessou ter matado a facadas Gine Kelly Valadão de Castro, de 29 anos, afirmou em depoimento à Polícia Civil que cometeu o crime após uma discussão sobre o horário em que a vítima buscaria as filhas do casal, de 12 e 8 anos, segundo o delegado Felipe Salla. As duas crianças estavam na casa no momento em que a mãe foi assassinada, em Itumbiara, na região sul de Goiás.\n"Ela deixou as crianças com o homem para que ele pudesse cuidar delas, de acordo com a versão do interrogado. Eles combinaram que ela retornaria às 17h e ela acabou retornando por volta de 23h. E isso gerou uma discussão entre o casal que foi se esquentando. O autor confessa que pegou uma faca na cozinha e agrediu a mulher com golpes de faca", relatou o investigador ao g1.\nWilliam Constantino Dantas Silva, de 36 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (11). Ele passou por audiência de custódia no domingo (12) e teve a prisão convertida em preventiva.