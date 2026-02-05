Um jovem identificado como Daniel Francisco Ferreira Batista, 18 anos, foi morto em um campo de futebol na região sul de Palmas nesta quinta-feira (5). Segundo apurado pela TV Anhanguera, a vítima foi morta a pedradas.\nO corpo foi encontrado por volta das 6h, em um campo de futebol, no Jardim Aureny I, região sul de Palmas. A polícia foi chamada por um vigia que trabalha no local.\nEx-vereador de Aparecida de Goiânia é preso suspeito de furtar energia para supermercado\nIdoso é deixado morto em UPA, e clínica clandestina é descoberta\nMotorista de aplicativo denuncia que foi abandonado nu em motel\nPara os policiais, o vigia relatou que encontrou a vítima caída ao solo com ferimentos graves e logo depois ligou para a PM. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local e confirmou a morte.