O corpo de um homem foi encontrado dentro de um veículo na manhã desta quinta-feira (2), em um terreno localizado na quadra 405 Norte, em Palmas. A vítima foi identificada como Juliano Marcos Faciroli, de 47 anos. Segundo o tenente Régis Márcio, da Polícia Militar, o corpo permaneceu no local por cerca de quatro horas, aguardando a remoção pelos órgãos responsáveis.\nVeja reportagem no JA1: Homem de 47 anos é encontrado morto dentro de carro\nA perícia foi realizada ainda pela manhã, quando o corpo foi retirado do carro e colocado no chão, ao lado do veículo. A equipe da TV Anhanguera esteve no local por volta das 12h, quando o corpo ainda estava coberto por uma lona, exposto à chuva.\nA demora na remoção do corpo foi atribuída a um procedimento burocrático envolvendo o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que, em casos de mortes naturais, é o órgão responsável. Isso contrasta com as mortes decorrentes de crimes, que são encaminhadas diretamente ao Instituto Médico Legal (IML).