José Berto Ferreira, de 68 anos, morreu após passar mal durante uma aula de hidroginástica no Sesi do Jardim Planalto, em Goiânia. Os bombeiros foram chamados e, ao chegarem ao clube, tentaram reanimar a vítima. Porém, o idoso, que estava na sua segunda aula da atividade, não resistiu. Conforme a Polícia Científica, a causa da morte foi infarto agudo do miocárdio. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (4).\nEm nota à imprensa, a unidade lamentou o caso e disse que José tinha atestado médico que o autorizava a praticar exercícios. O comunicado reforçou que o professor retirou imediatamente o aluno da piscina e iniciou os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros. “Apesar de todos os esforços, o aluno veio a óbito no local”, informou a nota (leia na íntegra ao final da reportagem).