Um homem desapareceu após sair para pescar no Rio Lontra em Araguaína, região norte do estado. Identificado pelo Corpo de Bombeiros como Antônio da Silva Morais, de 64 anos, o pescador teria se deslocado para o local na companhia de três cachorros e não retornou mais.\nAntônio saiu no final da tarde de sábado (6) e teria avisado familiares que voltaria da pesca no domingo (7).\nO filho de Antônio acionou os bombeiros nesta segunda-feira (8) após encontrarem uma rede de dormir, uma mochila e dois dos três cães, nas margens do rio no Setor JK.\nA família informou aos militares que o Antônio teria sofrido um episódio de infarto há cerca de 15 dias.\nUma equipe do Corpo de Bombeiros deslocou uma embarcação para o ponto em que os objetos foram encontrados e seguem em buscas na região para localizar o pescador.