Renan Farias da Silva Castro, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (14), em Miracema do Tocantins, na região central do estado. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de disparos em via pública.\nNo local, os policiais encontraram uma bicicleta, um aparelho celular e estojos de munição calibre 9 mm. Durante as buscas nas proximidades, o corpo da vítima foi localizado em uma área próxima a uma residência. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas apenas confirmou a morte.\nGrupo decapitou mulher e carbonizou parte do corpo\nHomem que matou empresário dentro de loja em Palmas é condenado a 20 anos de prisão\nOperação mira suspeito de falsificar documentos para conseguir empréstimos na Caixa\nA Perícia Científica e a Polícia Civil também foram acionadas e realizaram os procedimentos cabíveis. O material encontrado foi recolhido, e o corpo removido pelo Instituto Médico Legal (IML).