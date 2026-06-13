A Justiça de Anápolis, na região central de Goiás, condenou Valdizio Neto dos Santos Almeida a 14 anos de prisão pela morte da garota de programa Samylla Alves Guimarães, de 27 anos. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a jovem entra em um carro pouco antes de ser encontrada morta (veja acima).\nO g1 não conseguiu contato com a defesa de Valdizio até a última atualização desta reportagem.\nO corpo de Samylla foi encontrado no dia 18 de julho de 2025, e o julgamento aconteceu em um Tribunal do Júri realizado na quarta-feira (10). Segundo a sentença, Valdizio matou a vítima a tiros em uma área de mata próxima à Universidade Estadual de Goiás (UEG).\nO documento também destaca que o local em que o crime foi cometido dificultou o socorro à vítima.\nAlém da pena por homicídio qualificado, a sentença também define que Valdizio terá que pagar R$ 150 mil em indenização à família da vítima.