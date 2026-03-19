A Justiça condenou Flávio Santana, de 50 anos, por matar a ex-sogra Rosimeire Macedo Pereira e tentar matar a filha dela, sua ex-campanheira, a golpes de facão. A pena é de 45 anos e 10 meses de prisão. O caso cabe recurso no Tribunal de Justiça.\nO crime aconteceu no Setor Alvorada II, na tarde de 12 de agosto de 2024. Segundo a sentença, o acusado invadiu a casa das vítimas e começou a desferir diversos golpes de facão. A jovem conseguiu fugir, mas a mãe dela morreu no local.\nO JTo solicitou posicionamento da Defensoria Pública do Estado (DPE), responsável pela defesa do acusado, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nEntenda a sentença\nSegundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o júri, presidido pela juíza Cibele Maria Bellezzia, acolheu os argumentos do Ministério Público Estadual. Ao definir a pena, a magistrada considerou que os crimes praticados contra a ex-sogra e a ex-companheira tiveram motivo torpe e meio cruel, além de estarem no contexto de violência doméstica e de gênero, caracterizando o feminicídio.