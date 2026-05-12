Um homem de 35 anos foi preso na última segunda-feira (11) em Novo Acordo, na região central do Tocantins. Ele foi condenado a mais de oito anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável virtual e armazenamento de pornografia infantil. A prisão aconteceu após a Justiça somar as penas dos dois crimes.\nSegundo as investigações da 80ª Delegacia de Polícia de Novo Acordo, o crime aconteceu no ambiente virtual. O condenado usava a tecnologia para praticar atos sexuais à distância com as vítimas, sem necessidade de contato físico direto.\nO nome do suspeito não foi divulgado e, por este motivo, o g1 não conseguiu contato com a defesa.\nRéu que matou amigo após discussão por dinheiro é condenado a 22 anos de prisão\nJustiça reduz condenações de João de Deus para menos da metade\nMãe e filho pegam 70 anos por matar adolescente na porta de colégio