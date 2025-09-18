-cota_segunda_marcada.mp4 (1.3313965)\nUm homem e duas mulheres suspeitos de integrar um grupo que movimentou R$ 800 mil com rifas ilegais foram presos, em Porangatu, na região norte do estado. Segundo a polícia, a quadrilha teve um lucro estimado em R$ 1,5 milhão. Os policiais apreenderam munições, quatro armas de fogo, celulares, documentos e mídias digitais, que serão enviadas para perícia. A segunda fase da Operação Cota Marcada aconteceu nesta quinta-feira (18) na empresa investigada e na casa dos suspeitos.\nO DAQUI não encontrou a defesa dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nOperação investiga suposta organização criminosa especializada em golpe de leilões falsos de veículos\nOperação prende suspeitos de dar golpes de mais de meio milhão em lotéricas com 'boletos fantasmas'\nAo DAQUI, Hermison Victor Sampaio, delegado responsável pelo caso, informou que o grupo suspeito travava os números sorteados e vendia aos participantes, impossibilitando que houvesse ganhadores. As investigações indicam que os sorteios aconteciam sem autorização e com manipulação de resultados.