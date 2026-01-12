Cícero Antônio da Silva Lima, de 35 anos, foi encontrado morto na zona rural de Quirinópolis, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito de matar Cícero já foi identificado e é considerado foragido. O crime aconteceu nesse domingo (11).\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.\nA reportagem também entrou em contato com dois familiares de Cícero, mas não teve retorno.\nMorte de filha de conselheira da Saúde causa comoção nas redes sociais\nJovem da Colômbia morre após saltar de cachoeira em Aragoiânia, dizem amigos\nMotorista morre após bater contra poste na GO-020, em Bela Vista de Goiás\nConforme a delegada responsável pela investigação, Camila Simões, o corpo de Cícero foi encontrado algumas horas após o crime com ferimentos na cabeça. Inicialmente, acreditava que ele teria sido sequestrado. No entanto, segundo a investigadora, ele teria entrado no carro de um conhecido e foi levado até o local onde foi morto. A morte estaria relacionada um acerto de contas entre eles.