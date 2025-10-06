Um homem de 33 anos foi encontrado morto em um campo de futebol em Xamberlândia, distrito de Wanderlândia, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teria sido atingida com golpes de arma branca. O suspeito do crime está foragido.\nO caso aconteceu na tarde deste domingo (5). A vítima foi identificada como Dhekison Oliveira da Silva, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele morreu ainda no local.\nFamília doa órgãos de segurança morto em briga de bar; corpo é sepultado em Palmas\nFuncionário é mordido por homem flagrado tentando furtar pneus, afirma PM\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia\nConforme informações da PM, foram realizadas buscas na região para localizar o suspeito, mas até a última atualização desta reportagem ele não foi encontrado. A motivação do crime não foi divulgada.