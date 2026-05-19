Um homem de 33 anos, identificado como Augusto César de Souza Santos, foi executado a tiros na madrugada desta terça-feira (19) no setor Taquari, na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar (PMTO), criminosos armados invadiram a casa e fizeram vários disparos.\nA equipe policial foi acionada por volta das 00h25, após denúncias de disparos de arma de fogo. No local, os policiais ouviram o relato da esposa da vítima, que pedia socorro e informou que o marido havia sido baleado.\nA esposa e uma prima da vítima contaram à polícia que o imóvel foi cercado por indivíduos encapuzados e armados. Inicialmente, os criminosos efetuaram diversos disparos contra a parte externa da casa.\nEm seguida, o grupo invadiu a residência e atirou contra Augusto César, que estava em um dos quartos.\nAssalto com live foi interrompido após cliente sair para acalmar filho e ver criminosos entrando na loja