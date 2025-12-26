Pedro Carvalho de Oliveira, de 59 anos, foi assassinado a facadas no meio de uma rua em Porto Nacional, região central do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito do crime foi identificado e está sendo procurado pela Polícia Civil.\nO homicídio aconteceu próximo a um bar no setor Jardins na tarde de quinta-feira (25). A vítima foi encontrada caída em uma rua e teve a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Próximo ao corpo, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta, duas facas e um aparelho celular. Os itens foram preservados para a perícia.\nMorre segunda siamesa de SP separada em Goiânia\nSuspeita de matar advogado em Goiânia é presa no Pará\nSuspeita de matar cliente após discussão em bar de Gurupi é presa\nA Polícia Científica esteve no local e realizou os procedimentos técnicos. A 7ª Divisão Especializada de Combate do Crime Organizado (Deic-Porto Nacional) investiga as circunstâncias e a motivação do crime.