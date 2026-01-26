Um homem de 46 anos morreu após ser esfaqueado em um bar na madrugada desta segunda-feira (26) no Jardim Aureny IV, região sul de Palmas. Ele foi identificado como Antonio Neto Cardoso Bandeira, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nA Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 2h e encontrou a vítima caída na Avenida E, perto de um posto de combustível. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.\nTestemunhas relataram para os militares que a briga começou dentro do estabelecimento, onde o agressor teria ameaçado a vítima. Em seguida, ele pegou uma faca no próprio bar e golpeou Antonio várias vezes. Depois do ataque, fugiu em uma motocicleta.\nEnquanto o local era periciado, a PM recebeu a informação de que o suspeito, de 33 anos, estava no setor Bertaville, ferido e dizendo que pretendia se entregar. Quando os policiais chegaram ao endereço, souberam que o homem já havia sido levado ao Hospital Geral de Palmas, pelo Samu, com lesões graves.