Um homem, de 34 anos, foi preso suspeito de agredir e quebrar os dentes da companheira, de 29 anos, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Devido à violência das agressões, a vítima teve, além dos dentes quebrados, lesões na boca, braços e nuca, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO). O suspeito foi preso e encaminhado à Casa de Prisão Provisória da cidade.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso, O POPULAR não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem. Além disso, a vítima também não teve o nome divulgado, não sendo possível atualizar o estado de saúde dela.\nHomem é preso após atirar contra esposa e fingir que ela foi atingida por bala perdida, diz polícia\nLaudos, mensagens falsas e contradições levaram às prisões de filhas e marido suspeitos de matar mulher em Peixe