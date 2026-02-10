Um homem foi preso suspeito de atirar contra a própria esposa e fingir que ela foi atingida por uma bala perdida, segundo a investigação da Polícia Civil. O suspeito sustentou a versão falsa para não ser responsabilizado. O crime aconteceu em Nova Iguaçu de Goiás, região norte de Goiás.\nO homem foi preso na sexta-feira (6). Como o nome do suspeito não foi divulgado a reportagem não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA investigação apontou que o homem disparou a arma de foto dentro da residência do casal. O homem informou que o tiro foi de “bala perdida” ou um disparo acidental, mas após as investigações a polícia descobriu que o autor do disparo foi o marido. Ele ainda induziu a esposa a sustentar a versão que ele deu para a polícia.\nGrávida baleada durante discussão na porta de prostíbulo em Itumbiara perde o bebê; diz polícia