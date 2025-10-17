Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, suspeito de tentar matar a ex-namorada em Gurupi, sul do estado. Ele derramou um líquido inflamável na vítima e em objetos da casa dela, no Setor Sol Nascente. Ao ser preso, o suspeito estava com um isqueiro no bolso.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi chamada por volta das 22h de quarta-feira (15). Ao chegar ao local, a vítima, de 37 anos, corria na rua e avisou os militares que o homem estava em sua casa.\nEla contou ainda que o suspeito pulou o muro, jogou o líquido no carro dela e em pontos da casa, inclusive no quarto onde a filha dela estava dormindo. Ele também quebrou pertences e agrediu a ex-namorada.\nPadre tenta cortar pé de pequi e é impedido por moradores\nHomem desaparecido em afundamento de embarcação é encontrado no lago\nBombeiros procuram idoso de 75 anos desaparecido há sete dias em área de mata