Marco Aurélio Matias de Morais, de 37 anos, foi preso após matar o enteado dentro de casa no Bairro Goiá, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o jovem tentou defender a mãe. A Polícia Civil investiga o caso.
A reportagem entrou em contato com a Defensoria Pública de Goiás, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.
O caso aconteceu no domingo (8). Segundo reportagem da TV Anhanguera, o suspeito foi cobrar da mulher um botijão de gás. O filho dela interveio e levou três tiros nas costas, informou a PM.
Câmeras de segurança mostram o jovem andando na rua, mas ele cai e tem a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros no local.