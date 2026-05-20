-VÍDEO (1.3412375)\nUm homem foi preso após porção de droga cair da abertura do sofá em que ele estava sentado durante uma abordagem, em Valparaíso de Goiás, segundo a Polícia Civil do estado. A situação inusitada aconteceu dentro do apartamento do suspeito. A polícia estava no local à procura de uma arma, após denúncia de violência doméstica, quando as drogas foram encontradas. O suspeito poderá responder pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico de drogas.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o DAQUI não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nA prisão aconteceu na segunda-feira (18) por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). A polícia chegou até o homem após a sogra denunciá-lo. Segundo o relatado à polícia, o suspeito já havia dado tapas no rosto da vítima e feito ameaças contra ela e a família. Ainda no relato, a mulher que não teve o nome divulgado informou que a filha sofria violência doméstica, ameaça de morte e controle psicológico causados pelo suspeito.