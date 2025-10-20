Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (20) dentro de uma casa abandonada em Esperantina, no extremo norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo apresentava diversas perfurações causadas por arma branca. O suspeito do crime foi preso.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é preso suspeito de matar mulher 20 anos em Esperantina\nA vítima foi identificada como Antônia Taynara Sousa Silva, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O suspeito e uma testemunha foram levados para a Central de Flagrantes de Araguatins.\nHomem é preso em flagrante após intimidar ex-namorada com mensagens\nJovem é morta a tiros por ex-companheiro em condomínio, em Goiânia, diz PM\nMorte de jovem em acidente de trânsito tem novo acusado em Goiânia\nConforme a PM, testemunhas relataram que um homem de 47 anos foi visto discutindo e agredindo a vítima nas proximidades do local do crime na noite anterior. A Perícia Técnica fez a coleta de evidências e a arma do crime não foi localizada.