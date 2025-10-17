Um jovem foi preso suspeito de importunação sexual contra esteticistas e por não pagar pelos serviços, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, segundo a Polícia Civil. As mulheres denunciaram às autoridades que ele tentou abraçá-las à força e insistia para que tocassem em suas partes íntimas.\nA prisão do suspeito foi realizada na quarta-feira (15). De acordo com a corporação, o autônomo da área de marketing, Lucas Arantes, de 29 anos, contratava serviços de massagem e outros atendimentos estéticos, mas “adotava um comportamento abusivo e constrangedor”.\nA defesa do suspeito informou à TV Anhanguera que ainda analisa o inquérito e, caso o cliente não seja solto em audiência de custódia, irá entrar com um pedido de habeas corpus.\nVeja vídeo da TV Anhanguera da prisão do suspeito: Homem suspeito de assediar mais de 20 esteticistas em Anápolis é preso