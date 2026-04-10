Um homem de 46 anos acabou preso suspeito de atear fogo na própria esposa e tentar simular um acidente doméstico em Palmas. A prisão ocorreu durante a Operação Ignis, deflagrada pela Polícia Civil por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa na noite desta quinta-feira (9).\nO crime aconteceu em agosto de 2023, quando um incêndio atingiu a casa do casal e matou Bianca Raica Borges da Silva, que tinha 38 anos. Na época, a ocorrência indicava um possível acidente doméstico. O próprio companheiro sustentou a versão de que as chamas começaram após um curto-circuito em um ventilador.\nO nome do suspeito não teve divulgação oficial. Por isso, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa.\nBianca Raica Borges da Silva nasceu no dia 8 de novembro de 1987 e a data da morte consta como em 4 de setembro de 2023. O sepultamento ocorreu no dia 5 de setembro, às 16h30, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, em Palmas, conforme informações disponíveis pelo Grupo Pax Palmas.