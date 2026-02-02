Ronison Coelho Cavalcante, de 39 anos, foi preso suspeito de atirar contra outro durante confusão por jogo de futebol em uma jantinha, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. A prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva na segunda-feira (2).\nO caso aconteceu no domingo (1º), no Jardim Belo Horizonte. A reportagem entrou em contato com a defesa de Ronison, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a Polícia Militar, durante a confusão, Ronison sacou uma pistola calibre 9 mm e efetuou vários disparos em direção ao jovem, de 25 anos.\nHomem é preso com mais de 120 quilos de drogas em Senador Canedo, diz polícia\nHomem é preso por manter adolescente em cárcere dentro de caminhão por sete dias no Tocantins, diz polícia\nAdvogado é assassinado com facada no pescoço dentro de casa; filha de 17 anos é suspeita