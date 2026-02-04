Um homem foi preso nesta quarta-feira (4) suspeito de dar golpe de R$ 357 mil com falsos investimentos em criptomoedas. Segundo a polícia, o suspeito pode responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro majorada pela utilização de ativo virtual. As penas podem chegar a 18 anos (veja acima entrevista com a delegada Bárbara Natal Buttini na reportagem da TV Anhanguera).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o Jornal Daqui não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a investigação, o homem se apresentou como um consultor financeiro especializado em operações na Bolsa de Valores (B3) e firmou contrato de prestação de serviços. O investigado prometeu à vítima acompanhar rendimentos financeiros por meio de operações de day trade.