-Vídeo (1.3377638)\nUm homem, de 54 anos, foi preso suspeito de importunação sexual dentro de um ônibus interestadual na BR-060, em Anápolis, na região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele tocou sem consentimento nas pernas de uma passageira que estava sentada ao lado dele e, mesmo após ela chamar a atenção, continuou a importuná-la. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Anápolis.\nO nome do homem não foi divulgado, por isso DAQUI não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nHomem é preso suspeito de assediar esteticistas\nSuspeito de importunar vizinha sexualmente é preso\nHomem é preso após atirar contra esposa e fingir que ela foi atingida por bala perdida, diz polícia\nO caso aconteceu por volta das 14h30, no domingo (22), dentro de um ônibus. Segundo a denúncia da vítima, o homem que estava sentado ao lado dela tocou nas pernas da vítima mais de uma vez. Ele insistiu na ação, mesmo após ela chamar a atenção do suspeito.